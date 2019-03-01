Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Pakistan Dışişleri Bakanı: İit 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılmayacağım

Dha Dış - Pakistan Dışişleri Bakanı: İit 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılmayacağım

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, 46'ncısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu.

Dha Dış - Pakistan Dışişleri Bakanı: İit 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılmayacağım, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, 46'ncısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

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