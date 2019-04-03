Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Pakistan Havalimanında 'Ebola' Korkusu

Dha Dış – Pakistan Havalimanında 'Ebola' Korkusu

2 saat önce

– Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki havalimanındaki arızalı 'termal tarayıcı', yolcu ve çalışanlarda 'ebola' korkusuna neden oldu.

Dha Dış – Pakistan Havalimanında 'Ebola' Korkusu, System.String[]
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki havalimanındaki arızalı 'termal tarayıcı', yolcu ve çalışanlarda 'ebola' korkusuna neden oldu.

Pakistan televizyon kanalı GEO News, başkentteki Yeni İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Afrika'dan gelen yolcuları taraması gereken termal tarayıcının arızalı olması nedeni ile yaşanan 'korkuyu' izleyicileri ile paylaştı.

Kanal, 'ebola virüsü' taşıyan yolcuları tespit etmesi için kurulan termal tarayıcının arızalı olduğunu; havalimanındaki sağlık birimi görevlilerinin de kendilerine ayrılmış masalarda bulunmadığını; bunun yolcu ve çalışanlarda korkuya neden olduğunu duyurdu.

Kanal, salgın riski bulunan virüse karşı, bu tarayıcının bir an evvel çalışır hale getirilmesi gerektiğini; aksi halde toplu ölümlerin kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:48 Kaynak: DHA

Afrika, Pakistan, Güncel
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