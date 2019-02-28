Dha Dış - Pakistan: Hint Pilot Askeri Etik Kurallara Göre Muamele Görüyor
56 dakika önce
Dün, Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde Hint savaş uçağının düşmesinin iki ülkeden ardından açıklamalar peş peşe geldi.
Dün, Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde Hint savaş uçağının düşmesinin iki ülkeden ardından açıklamalar peş peşe geldi. Hindistan, bir uçaklarının 'teknik hata' nedeniyle düştüğünü; kendilerinin de bir Pakistan uçağını düşürdüklerini; Pakistan ise 2 Hint savaş uçağını vurduklarını ve birinin düştüğünü, 1 pilotun ise gözaltına alındığını duyurmuştu.
PAKİSTAN BAŞBAKANI KHAN: "HİNDİSTAN'I DİYALOG KURMAYA DAVET EDİYORUZ, BİZ HAZIRIZ"
Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor'un; Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu, birinin düştüğünü ve bir pilotun da gözaltına alındığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.
Açıklamasında, Hindistan'ı diyaloga çağıran Khan, "Oturup sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz. Daha iyi bir durum hakim olmalı. Pulwama saldırısı sonrası soruşturma teklifi yapmıştık. İşbirliği çağrısında bulunmuştuk. Bugün bir kez daha Hindistan'ı diyalog kurmaya davet ediyoruz. Biz hazırız." İfadelerini kullandı.
Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, Twitter hesabından Hint pilotun fotoğrafını yayınlayarak ellerinde sadece bir pilotun bulunduğunu belirtti ve "Abhi Nandan askeri etik kurallara göre muamele görüyor" açıklamasında bulundu.
GÖZALTINA ALINAN PİLOTUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Pakistan askerlerince gözaltına alınan pilotun görüntüleri sosyal medya kanallarında yayınlandı. Görüntülerde, bölge halkı ve askerlerin bir dere üzerinde pilotu yakaladıkları; sivillerden bazılarının pilota vurduğu; askerlerin ise pilotu olay yerinden götürmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde askeri bir noktaya götürülen pilota, Pakistan askerlerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu, tedavisinin ardından içecek ikram edildiği görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bir derede yakalanan asker
Gözaltına alınması
Askeri araca götürülmesi
Gözleri bağlı halde araçtaki görüntüsü
Tıbbi müdahale yapılması
İçecek ikramı edilmesi sonrası konuşması
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:07 Kaynak: DHA
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