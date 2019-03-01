Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

Dha Dış - Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

1 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında.

Dha Dış - Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün 'barış göstergesi' olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında. 

Hint pilot Varthaman'ın bulunduğu konvoy, Lahor kentinden Wagah'taki sınır kapısına geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Şah Mahmud Kureyşi, Pilot, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]