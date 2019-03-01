Dha Dış - Pakistan, Hint Pilotu Teslim Ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi