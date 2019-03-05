Dha Dış - Pakistan: Karasularımıza Girmeye Çalışan Hint Denizaltısını Engelledik
48 dakika önce
Pakistan, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.
Pakistan
, karasularına girme teşebbüsünde bulunan bir Hindistan
denizaltısının engellendiğini duyurarak, görüntüleri yayınladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Pakistan Donanması bir Hint denizaltısı tespit etti ve Pakistan sularına girmesini engelledi. Pakistan'ın barış arzusunun bir yansıması olarak, Hint denizaltı hedef alınmamıştır." denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Pakistan ordusunun yayınladığı, Hint denizaltısının görüntüsü
Denizaltı görüntüsü/ arşiv - Pakistan
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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