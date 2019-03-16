Dha Dış - Pakistan Ordu Sözcüsü: Hindistan'a Ait Casus Drone Düşürüldü
1 saat önce
– Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, ordunun, Hindistan'a ait bir casus droneu sınır hattında düşürdüklerini açıkladı.
– Pakistan
ordu sözcüsü Asif Ghafoor, ordunun, Hindistan
'a ait bir casus droneu sınır hattında düşürdüklerini açıkladı.
Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir casus droneun, sınırı aşarak 150 metre içeri girmiş olduğunu ve dronenin askerlerce düşürüldüğünü duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:05 Kaynak: DHA
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