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DHA DIŞ –Palayla yaralandı, saldırganı yine de gözaltına aldı

11 dakika önce

İngiltere'de bir polis memuru 'sigortasız' olduğu gerekçesiyle durdurduğu araçtaki sürücünün palalı saldırısına uğradı.

DHA DIŞ –Palayla yaralandı, saldırganı yine de gözaltına aldı, System.String[]
İngiltere'de bir polis memuru 'sigortasız' olduğu gerekçesiyle durdurduğu araçtaki sürücünün palalı saldırısına uğradı. Polis memurunun durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklanırken, olayla ilgili bir kişinin de gözaltına aldığı belirtildi.
Olay, başkent Londra'nın Leyton bölgesinde meydana geldi. Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamaya göre, bir polis memuru trafikte ilerlemekte olan bir aracı sigortasız olduğu gerekçesiyle durdurdu. Ancak, aracın 50'li yaşlarında olduğu belirtilen sürücüsü, araçtan yanındaki pala ile inerek polis memuruna saldırdı. Yüzünden ve ellerinden yaralanan 28 yaşındaki polis memuru, bıçaklandığını belirterek yardım isterken aynı zamanda şok tabancası ile kendini savunmaya çalıştı. Bu sayede saldırganı etkisiz hale getirmeyi başaran polis memuru, yaralanmasına rağmen saldırganı gözaltına aldı. Olayı gören çevredekiler ise hemen polis memurunun yardımına koştu. Polisin memurunun daha sonra hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.
Ayrıca polisin yaptığı açıklamada, olayla ilgili Muhammed Rodwan (56) isimli bir kişinin 'cinayete teşebbüs' ve 'silah bulundurmaktan' suçlamasıyla gözaltında tutulduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Saldırıya uğrayan polisin kanlar içindeki görüntüsü
-Çevredekilerin yardımı
-Saldırganın gözaltına alınması
-Polisin olaya dair açıklaması


İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
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