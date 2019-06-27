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DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı

2 saat önce

Paraşütçü asker, çatıya çarptıİspanya, (DHA)- Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti.

DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı
İspanya, (DHA)- Eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin İspanya'da yaptıkları gösteri sırasında, ekiptekilerden biri paraşütün kontrolünü kaybetti. Bir binanın çatısına çarpan asker, daha merdivenlerin önüne düştü.
Olay, Madrid'in Paracuellos de Jarama bölgesinde meydana geldi. 'Kara Bereliler' adı verilen İspanyol Silahlı Kuvvetleri'nin eski Paraşütçü Tugayı askerlerinin yaptığı paraşütlü gösteride, ekipteki biri kişi iniş yaptığı sırada kontrolü kaybederek, binanın çatısına çarptı, ardından da zemine düştü. Düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedilirken, gösteriyi izleyenlerden bazıları askerin düştüğünü görünce çığlık attı. Hastaneye kaldırılan yaralanın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.
DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:47 Kaynak: DHA
İspanya, DHA, Güncel
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