DHA DIŞ- Paraşütçü otomobile çarptı
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Paraşütçü otomobile çarptıRusya, (DHA)- Rusya'da balon festivalinde çok sayıda otomobilin bulunduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybedince otomobile çarptı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
DIŞ- Paraşütçü otomobile çarptı Rusya
, (DHA)- Rusya'da balon festivalinde çok sayıda otomobilin bulunduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybedince otomobile çarptı. Çarpma anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Perm şehrinin güneyindeki Kungur bölgesinde yapılan balon festivalinde 30 Haziran'da meydana geldi. Paraşütle, çok sayıda otomobilin park halinde olduğu alana iniş yapan paraşütçü, kontrolü kaybederek otomobile çarptı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bir genç kızın üzerine gelen paraşütçüyü son anda fark ederek eğildiği ve kaçtığı görüldü.
Olayda, kimsenin zarar görmediği; paraşütçünün çarptığı otomobilin bagaj kapısında ise hasar meydana geldiği belirtildi.
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