Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Paris'te, 2006 öncesi dizel araçlar yasaklanıyor
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DHA DIŞ- Paris'te, 2006 öncesi dizel araçlar yasaklanıyor

2 saat önce

Paris'te hava kirliliğine önlemek amacıyla, 2006 yılı öncesine kayıtlı dizel araçların şehre girişi yasaklanıyor.

DHA DIŞ- Paris'te, 2006 öncesi dizel araçlar yasaklanıyor, System.String[]
Paris'te hava kirliliğine önlemek amacıyla, 2006 yılı öncesine kayıtlı dizel araçların şehre girişi yasaklanıyor.
2017'den beri hava kirliliğine karşı mücadele veren Paris, bugünden itibaren 2006 öncesine kayıtlı olan dizel araçların şehre girişini yasaklıyor. Fransa medyası, bu yasağın 800 bin aracı ilgilendirdiğini, 13 yaşından büyük olan araçların hafta içi günlerde şehir içinde kullanılamayacağını duyurdu.
Yeni yasağa göre, yasağı delen otomobil ve motosikletlere 68, kamyonlara ise 135 Euro para cezası uygulanacak. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan bu yasakla birlikte, havadaki nitrojen oranının %23 azaltılacağı öngörülüyor.


- Fransa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
Fransa, Paris, Güncel
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