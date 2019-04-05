Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Paris'te Lüks Otelde Silahlı Soygun

Dha Dış - Paris'te Lüks Otelde Silahlı Soygun

1 saat önce

– Paris'te 3 silahlı soyguncu, lüks bir otelden 350 bin Euro değerinde mücevher çaldıktan sonra ortadan kayboldu.

Dha Dış - Paris'te Lüks Otelde Silahlı Soygun, System.String[]
– Paris'te 3 silahlı soyguncu, lüks bir otelden 350 bin Euro değerinde mücevher çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Soygunda kimsenin zarar görmediği ve polisin tüm şehirde soyguncuları aradığı belirtildi.

Fransa basını, Paris'te yer alan Kleber caddesi üzerinde bulunan Peninsula otelinde, yerel saat ile 00: 50'de bir silahlı soygun gerçekleştirildiğini duyurdu. Maskeli iki silahlı soyguncunun otele zorla girdikten sonra silahlarını çalışanlara ve otelde bulunan sivillere doğrulttuğu, mücevherlerin bulunduğu vitrin camlarını kırdıkları belirtildi. 350 bin Euro değerinde mücevheri çalan soyguncuların, dışarıda park halinde bekleyen bir otomobile atlayarak olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Soygunda kullanılan otomobilin otelin birkaç kilometre ötesinde yanmış halde bulunduğu; soygunda kimsenin zarar görmediği duyuruldu. İki olay yerine de polis ekiplerinin sevk edildiği, kapsamlı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Güncel
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