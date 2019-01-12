Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Paris'te Patlama

Dha Dış - Paris'te Patlama

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Dha Dış - Paris'te Patlama, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin çalışması

Yerdeki yaralılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Güncel
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