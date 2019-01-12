Dha Dış - Paris'te Patlama
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin çalışması
Yerdeki yaralılar
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:51 Kaynak: DHA
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