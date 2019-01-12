Dha Dış - Paris'te Patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polisin çalışması



Yerdeki yaralılar

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