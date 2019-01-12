Dha Dış- Paris'te Patlama
58 dakika önce
Paris'te patlamaFransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiğini ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Paris
'te patlama Fransa
(DHA
) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiğini ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
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