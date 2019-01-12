Son Dakika Haberleri: Dha Dış- Paris'te Patlama

Dha Dış- Paris'te Patlama

58 dakika önce

Paris'te patlamaFransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiğini ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Paris'te patlama

Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiğini ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Paris, Güncel
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