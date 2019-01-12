Dha Dış - Paris'te Patlama... Olay Sonrası Yaşananlar Amatör Kamerada (4)
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te patlama meydana geldi. Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya gaz sızıntısının neden olduğundan şüphelenildiğini yazdı. Polis
, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı.
Polis yetkilileri 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay sonrası görüntüler
Polisin çalışması
Yerdeki yaralılar
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:52 Kaynak: DHA
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