Dha Dış - Paris'te Patlama... Polis Bölgeden Uzak Durulması Çağrısı Yaptı
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Dha DIŞ - Paris'te patlama... Polis bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı (3)Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Dha DIŞ - Paris
'te patlama... Polis
bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı (3) Fransa
(DHA
) - Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldiği, ondan fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın nedeni ve şekline dair henüz bilgi yok.
Yerel medya, bir fırında meydana gelen patlama sonrası, çevre dükkanlarda hasar oluştuğu, patlamaya neyin neden olduğu kesin olarak henüz bilinmediği, fakat gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği bilgisi yer alıyor.
Polis, 'bölgeden uzak durun ve yolları acil durum ekipleri için açık bırakın çağrısı' yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
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