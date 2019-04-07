Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi

Dha Dış - Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi

1 saat önce

– Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi.

Dha Dış - Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi. Yangın 19. Bölgede bir binanın ikinci katında çıktı.  Kısa sürede üst katlara sirayet eden yangın sırasında bir dairede patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında henüz bilgi yok.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Yanan bina

Patlama

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:04 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum YSK İzin Verdi! TRT, Sandıkları Haber Amaçlı Görüntüleyebilecek Şişli'de Özel Halk Otobüsü, 3 Taksi ve 2 Halk Otobüsüne Çarptı! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 01:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]