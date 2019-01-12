Dha Dış – Paris'teki Patlamada Yaralı Sayısı 36'ya Yükseldi
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20'den 36'ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20'den 36'ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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////// GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
Olay yerinden çekilen görüntüler
Yarılalar Polis
, sağlık ekibi ve itfaiye görevlilerinin çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
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