Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Paris'teki Patlamada Yaralı Sayısı 36'ya Yükseldi

Dha Dış – Paris'teki Patlamada Yaralı Sayısı 36'ya Yükseldi

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20'den 36'ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Dha Dış – Paris'teki Patlamada Yaralı Sayısı 36'ya Yükseldi, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada, polis yetkilileri, yaralı sayısının 20'den 36'ya yükseldiğini ve 12 kişinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////// GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

Olay yerinden çekilen görüntüler

Yarılalar

Polis, sağlık ekibi ve itfaiye görevlilerinin çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Fransa, Polis, Paris, Güncel
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