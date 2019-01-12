Dha Dış - Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti
48 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası yaşananlar ise amatör kameralarca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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