Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Dha Dış - Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

48 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.

Dha Dış - Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası yaşananlar ise amatör kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fransa, Paris, Güncel
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