DHA DIŞ -Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttu - Son Dakika

DHA DIŞ -Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttu

Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttuABD, (DHA) ' ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi.

DHA DIŞ - Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttu

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

ABD, (DHA) ' ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi.

Koronavirüs salgını sebebiyle insanoğlu evlerine kapanırken, nadir görünen hayvanlar yeryüzüne çıkmaya başladı. ABD'nin California eyaletinin Pasifik Okyanusu kıyılarında, nadir rastlanan dev bir 'Mavi Balina' görüntülendi. California'nın okyanus kıyısındaki kenti San Diego'da, nadir rastlanan devi bir mavi balina görüntülendi. Küçük bir teknenin yanında beliren dev balina, teknede bulunan kişiyi korkuttu.

'MAVİ BALİNA YANINIZDA BELİRDİĞİNDE KALBİNİZ DURUR'

Pasifik Okyanusu kıyısında beliren dev mavi balinayı gören tekne sahibi, 'Mavi Balina size yakın bir geçiş yapmaya karar verdiğinde, küçük bir teknede olmak resmen kalbinizin atmasını durdurur. Her nefes sesi kulaklarınızla duyduğunuz bir şey değil, tüm vücudunuzdan duyduğunuz bir şey. Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur' dedi.

NADİR GÖRÜLEN MAVİ BALİNALAR

Mavi balina ya da diğer ismiyle 'gök balina?, 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisi olarak biliniyor.

Pasifik Okyanusu, Blue Whale, California, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA DIŞ -Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttu - Son Dakika

Son Dakika

18:22 Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:55 800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA DIŞ -Pasifik Okyanusu'nda görülen mavi balina balıkçıları korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]