DHA DIŞ – Pentagon: Beyaz Saray, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor
8 saat önce
– Pentagon, Beyaz Saray'ın, olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
– Pentagon, Beyaz Saray
'ın, olası İran
tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.
Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu'ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi. Kararın henüz netleşmediği, ancak planın, 'savunmayı artırma' planı olduğu duyuruldu.
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