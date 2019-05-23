Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Pentagon: Beyaz Saray, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

DHA DIŞ – Pentagon: Beyaz Saray, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

8 saat önce

– Pentagon, Beyaz Saray'ın, olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.

DHA DIŞ – Pentagon: Beyaz Saray, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor, System.String[]
– Pentagon, Beyaz Saray'ın, olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.

Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu'ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi. Kararın henüz netleşmediği, ancak planın, 'savunmayı artırma' planı olduğu duyuruldu.


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
Orta Doğu, Beyaz Saray, Güncel
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