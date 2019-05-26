DHA DIŞ – Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
5 saat önce
– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:12 Kaynak: DHA
– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Sokağa çıkan insanlar
-Hasar görmüş yerleşim yerlerinden görüntüler
-Deprem anlarına dair amatör görüntüler
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