Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

DHA DIŞ – Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

5 saat önce

– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ – Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]
– Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Sokağa çıkan insanlar
-Hasar görmüş yerleşim yerlerinden görüntüler
-Deprem anlarına dair amatör görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:12 Kaynak: DHA
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