Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

5 saat önce

DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde depremPeru (DHA) ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Peru (DHA) ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:22 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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