DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
5 saat önce
DHA DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde depremPeru (DHA) ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:22 Kaynak: DHA
DIŞ ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Peru (DHA) ? Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnsanlar sokaklara dökülürken; çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 141 km derinlikte meydana geldiği; Peru'nun genelinde hissedildiği belirtildi. Yerel medya, depremin Lagunas bölgesinin 70 km güneydoğusunda gerçekleştiğini, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu.
7 Yıl Önce Boşandığı Eşini Öldürüp Duvarına "Bunu Siz İstediniz" Yazdı
Peru'da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
DHA DIŞ ? Parkta, kendilerini uyaran kadına saldırdılar
İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!