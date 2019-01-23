Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Peskov: Putin ve Erdoğan Görüşmesi Beklenenden Uzun Sürebilir

Dha Dış - Peskov: Putin ve Erdoğan Görüşmesi Beklenenden Uzun Sürebilir

2 saat önce

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Dha Dış - Peskov: Putin ve Erdoğan Görüşmesi Beklenenden Uzun Sürebilir, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Peskov, Devlet Başkanı'nın gününü Rus-Türk ilişkilerine ayıracağını, Erdoğan ile Suriye'deki durumu görüşeceklerini ifade etti.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öncelikle bir araya geleceklerini ve baş başa görüşeceklerini; ardından iş yemeği formatında görüşmelerin Rus ve Türk heyetleri ile devam edeceğini belirterek, "En son, açıklama yapacakları ve gazetecilerin konuşmalarını yanıtlayacakları basın toplantısı düzenlenecek. Bu planların çok geç bitebileceğini öngörebiliriz. Putin bugün işten geç çıkacak" dedi. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

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