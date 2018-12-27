Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

Dha Dış -Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

1 saat önce

–Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Dha Dış -Pkk/ypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan, Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmayı sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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İş makinesi ile kazılan hendek

Kazı alanında inşaat demiri hazırlığı

Kazı alanından genel detay görüntüler

Rasulayn şehrinin farklı noktalarında açılan hendekler

Ara sokaklara yakılmak için bırakılan araç lastikleri

PKK/PYD'li teröristlerin mevzileri

Çevresi hendeklerle kazılmış olan mevziler

Genel detay görüntüler

Teröristlere ait iş makinesi

Çevresi hendeklerle kazılmış olan teröristlerin karargahı

GÖRÜNTÜLER 'YURT' SIRASINDA - Sağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:06 Kaynak: DHA

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