– Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında bulunan, Suriye
'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan, Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmayı sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.
Görüntü Dökümü
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İş makinesi ile kazılan hendek
Kazı alanında inşaat demiri hazırlığı
Kazı alanından genel detay görüntüler
Rasulayn şehrinin farklı noktalarında açılan hendekler
Ara sokaklara yakılmak için bırakılan araç lastikleri
PKK/PYD'li teröristlerin mevzileri
Çevresi hendeklerle kazılmış olan mevziler
Genel detay görüntüler
Teröristlere ait iş makinesi
Çevresi hendeklerle kazılmış olan teröristlerin karargahı
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