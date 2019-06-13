DHA DIŞ – Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
5 saat önce
– Rusya'da meydana gelen olayda, online poker oyuncusu Lilya Novikova, saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:06 Kaynak: DHA
– Rusya'da meydana gelen olayda, online poker oyuncusu Lilya Novikova, saç kurutma makinesi ile saçını kuruturken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
TASS'ta yer alan habere göre, online poker oyuncusu olan Lilya Novikova (27) Moskova'da bulunan dairesinin banyosunda ölü bulundu. Poker oyuncusunun, saç kurutma makinesi ile saçını kuruttuğu sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Olaya dair inceleme başlatıldığı duyurulurken; Novikova'nın cansız bedeninin komşusu tarafından bulunduğu belirtildi.
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