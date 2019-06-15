Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Polis araçlarına çarptı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
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DHA DIŞ- Polis araçlarına çarptı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi

1 saat önce

– ABD'de 56 yaşındaki bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonunda dinlenmekte olan polislerin araçlarına çarptı.

DHA DIŞ- Polis araçlarına çarptı,
– ABD'de 56 yaşındaki bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonunda dinlenmekte olan polislerin araçlarına çarptı. Gözaltına alınan kadın sürücü, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi.

Olay, ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Phoenix şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kırmızı bir otomobilin, o sırada istasyonda araçlarının dışında bulunan polislerin üzerine hızla ilerlediği ve polis araçlarına çarptığı görülüyor. Görüntülerde polislerin son anda kendilerini kurtardıkları, bir polisin ise yaralandığı görülüyor. Kaza sonrası araçtan birkaç kişinin indiği; kadın sürücünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.

Polis yetkilileri, olay sonrası yaşlı sürücünün gözaltına alındığını; kadının ifadesinde, otomobildeki 2 kişi tarafından zorla tutulduğunu ve bu yüzden dikkat çekmek için otomobili, polis araçlarına doğru sürdüğünü söylediğini belirtti.

Polis yetkilileri, kadının yakıt almadan önce markette yalnız olduğunu; olası bir problemi polislere anlatacak kadar zamanının bulunduğunu söyledi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİ OLABİLİR"
Yetkililer, olayda bir polis memurunun burnunun kırıldığını; kadın sürücünün 'ölümcül bir silahla gerçekleştirilmiş saldırı', 'polis memuruna saldırı' gibi suçlamalara karşı karşıya olduğunu ve ayrıca, olay anında uyuşturucunun etkisinde olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kırmızı otomobilin hızla polis araçlarına doğru ilerlemesi

-Kırmızı otomobilin polis aracına çarpması

-Çarpmanın etkisiyle duran otomobilden 3 kişinin inmesi ve kadının olay yerinden otomobille uzaklaşması

-Olay sonrası polisin ve araçtan inenlerin kameraya yansıyan şaşkınlıkları


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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