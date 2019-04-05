Dha Dış ? Polis, Bu Gaspçıyı Arıyor
1 saat önce
Dha DIŞ ? Polis, bu gaspçıyı arıyorBrezilya (DHA) ? Brezilya'da hırsızlar güpe gündüz bir aracı gasp etmek istedi ancak durumu fark eden araç sürücüsü kaçmayı başardı.
Dha DIŞ ? Polis
, bu gaspçıyı arıyor Brezilya
(DHA
) ? Brezilya'da hırsızlar güpe gündüz bir aracı gasp etmek istedi ancak durumu fark eden araç sürücüsü kaçmayı başardı. Polis, elinde silahla aracı sekerek kovalayan engelli gaspçıyı arıyor.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve Brezilya'da gerçekleştiği belirtilen olayda 2 otomobil ile bir aracın önünü kesen gaspçıların aracı durdurmak istediği görülüyor. Görüntülerde tek bacaklı, engelli bir gaspçının elinde silahla, geri geri giderek kaçmaya çalışan araç sürücüsünü kovalamaya çalıştığı görülüyor. Saniyeler sonra ise gaspçıların araçları ara bir yola girerek uzaklaşıyor. Gasp edilmek istenen sürücü de onların peşinden aynı yola girerek hızla uzaklaşıyor.
Polis, silahlı gaspçıyı arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:07 Kaynak: DHA
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