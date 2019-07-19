Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

45 dakika önce

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendiABD, (DHA)- ABD'de polis tarafından durdurulan bir sürucü, polisin 'otomobilden in' talimatına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
ABD, (DHA)- ABD'de polis tarafından durdurulan bir sürucü, polisin 'otomobilden in' talimatına uymayarak kaçmaya çalıştı. Son anda emniyet kemerini tutan polis, ciple beraber sürüklendi.
Olay, Florida eyaletine bağlı Seminole County bölgesinde meydana geldi. Rocky Rudolph (38) isimli sürücü, cipinin cam filminin normal seviyesinden koyu olduğu gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.
Rudolph'u durduran polis, daha sonra cipten esrar kokusu aldığını söyleyerek, adama motoru durdurmasını, ellerini kaldırarak cipten inmesini söyledi. Polisin talimatlarına uymayan adam, içtiği şeyin esrar olmadığını söyledi. Ardından şüpheli, gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak polis memuru, cipteki emniyet kemerinden tutarak şüphelinin kaçmasını engellemeye çalıştı ve silahını da şüpheliye doğrulttu. Yaşanan arbede anında polisin, şüpheliye ateş açtığı da görüldü. Emniyet kemerinden tutarak cipe asılı kalan polis, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yolun kenarına düştü.
Yerel medya, şüphelinin arbede sırasında polis tarafından bacağından vurulduğunu, yaklaşık 8 saat sonra yakalandığını duyurdu. Rudolph'a ait cipte silah bulunduğu da bildirildi.
DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kervancı Ali'nin kayyumdan sonra 18 milyon dolar kaçırdığı iddia edildi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi? Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]