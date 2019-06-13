Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
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DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

6 saat önce

– İngiltere'de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.

DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı, System.String[]
İngiltere'de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.

Olay, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde 25 Mayıs'ta meydana geldi. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun güneş altında bırakılan, camları çok az açılmış araçtaki köpeği fark ederek araca yöneldiği ve copu ile camı kırarak köpeği araçtan çıkardığı görüldü.

Yerel medya, polis memuru Martyn Powell'in, "Aracın camlarının çok az açık olmasına rağmen köpeğin susuz kaldığını ve araç içerisinde çok rahat hareket edemediğini gördüm. Köpeğin iyiliğinden endişelenerek camı kırdım" dediğini duyurdu. Araçta bırakılan köpeğin sahibine, bir hayvan barınağına 50 Pound bağışlaması konusunda sembolik bir ceza verildiği belirtilirken; evcil hayvan sahipleri, sıcak havalarda evcil hayvanlarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyarıldı.

UZAMANLAR UYARDI

Yerel medya, uzmanların, dışarıda hava sıcaklığının 20 derece olması durumunda dahi güneş altında bekleyen bir aracın, araç içi sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini duyurduklarını bildirdi. İnsanların bu sıcaklık değerlerinden çok fazla etkilenmeyecekleri, ancak bu değerlerin hayvanlar için oldukça tehlikeli olduğu duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Polis memurunun aracın camını kırma anı
-Memurun köpeği araçtan alma anı


- Ayaz
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:58 Kaynak: DHA
İngiltere, Güncel
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