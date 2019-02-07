Dha Dış – Polis, Operasyona Değil 'Kartopu Savaşı'na Gitti
1 saat önce
ABD'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti.
ABD
'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
ABD'de Washington
eyaletinde bulunan Duvall şehrinde görevli polis memurları, parkta kartopu oynayan çocukların yanına operasyona gider gibi gitti. Parktaki çocuklarla kartopu savaşı yapan ve ardından hatıra fotoğrafı çektiren polislerin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polislerin parka gelişi
Çelik zırh ile oyun alanına gitmeleri
Kartopu savaşı
Bir polisin kendini yere atması
Hatıra fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:03 Kaynak: DHA
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