Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Polis, Operasyona Değil 'Kartopu Savaşı'na Gitti

Dha Dış – Polis, Operasyona Değil 'Kartopu Savaşı'na Gitti

1 saat önce

ABD'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti.

Dha Dış – Polis, Operasyona Değil 'Kartopu Savaşı'na Gitti, System.String[]
ABD'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ABD'de Washington eyaletinde bulunan Duvall şehrinde görevli polis memurları, parkta kartopu oynayan çocukların yanına operasyona gider gibi gitti. Parktaki çocuklarla kartopu savaşı yapan ve ardından hatıra fotoğrafı çektiren polislerin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin parka gelişi

Çelik zırh ile oyun alanına gitmeleri

Kartopu savaşı

Bir polisin kendini yere atması

Hatıra fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:03 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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