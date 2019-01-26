Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Polisin 'silah Çekme Hızı' Hayatını Kurtardı

Dha Dış - Polisin 'silah Çekme Hızı' Hayatını Kurtardı

1 saat önce

Dha DIŞ - Polisin 'silah çekme hızı' hayatını kurtardıABD, (DHA) ? ABD'de bir polis, gözaltına almak istediği şüphelinin silah çekmesi sonrası silahı savuşturarak, belinden çektiği tabancası ile saldırganı vurdu.

Dha Dış - Polisin 'silah Çekme Hızı' Hayatını Kurtardı, System.String[]
Dha DIŞ - Polisin 'silah çekme hızı' hayatını kurtardı

ABD, (DHA) ? ABD'de bir polis, gözaltına almak istediği şüphelinin silah çekmesi sonrası silahı savuşturarak, belinden çektiği tabancası ile saldırganı vurdu.

Olay ABD'nin Oklahoma eyaletinin Noble şehrinde meydana geldi.

Polis aracında bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, polis memuru Joshua Lesher, silahı soygundan aranan 37 yaşındaki Layland Ted Lewis isimli şüphelinin evine gittiği görülüyor. Lewis ile bir süre konuşan polis memuru ardından Lewis ile birlikte kimlik kontrolü için polis aracına doğru yürümeye başlıyor. Bu sırada polise sahte isim veren Lewis, kimliğinin tespit edilmesinden korkunca, polis aracına ilerledikleri sırada elini ceketinde bulunan silahını almak için ceketinin içine uzatıyor ve silahını polis memuruna doğrultuyor. Bunu gören polis memuru Lesher da hızlı bir refleksle kendi silahına uzanırken bir yandan da kendisine doğrultulan silahı savuşturuyor. Silahına uzanan polis memuru Lewis'e üç el ateş ediyor. Bunun üzerine olay yerinde bulunan Lewis'in arkadaşı yere yığılan Lewis'in yanına doğru koşmaya başlıyor, fakat polis memuru Lesher kendisine silah doğrultup, 'dur' uyarısında bulunuyor. Daha sonra aracına gidip yardım çağıran polis memuru, Lewis'in yere yığılırken elinden attığı silahı da yerden alıp yardım bekliyor.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, Lewis'in hastanede tedavi edildikten sonra silahlı soygundan ve polis memuruna saldırı suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:10 Kaynak: DHA

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