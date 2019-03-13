Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Polisin Silahını Almaya Çalışan Şüpheli Vuruldu

Dha Dış - Polisin Silahını Almaya Çalışan Şüpheli Vuruldu

1 saat önce

Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu.

Dha Dış - Polisin Silahını Almaya Çalışan Şüpheli Vuruldu, System.String[]
Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu.

Rutin kontroller yapan bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden kimliğini istedi. Polis ile tartışmaya giren adam kimliği vermek istemeyince, polis gözaltına almak istedi. Arbede sırasında polisin belindeki silahı almaya çalışan ve sığınmacı olduğu belirtilen adam polis tarafından birden çok kez karnından vuruldu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheli ile polis arasındaki arbede

Ard arda ateşlenen silah

Şüphelinin yere düşmesi

Polislerin olay yerine gelmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

Brezilya, Polis, Güncel
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