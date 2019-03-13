Dha Dış - Polisin Silahını Almaya Çalışan Şüpheli Vuruldu
1 saat önce
Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu.
Brezilya
'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu.
Rutin kontroller yapan bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden kimliğini istedi. Polis
ile tartışmaya giren adam kimliği vermek istemeyince, polis gözaltına almak istedi. Arbede sırasında polisin belindeki silahı almaya çalışan ve sığınmacı olduğu belirtilen adam polis tarafından birden çok kez karnından vuruldu. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüpheli ile polis arasındaki arbede
Ard arda ateşlenen silah
Şüphelinin yere düşmesi
Polislerin olay yerine gelmesi
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:59 Kaynak: DHA
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