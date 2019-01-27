Dha Dış - Polisten Kaçan Şüpheli Helikopter Takibi ve K9 ile Böyle Yakalandı
1 saat önce
ABD'de polisten kaçan bir şüpheli, helikopter ile takip edildi, K9 köpeği ile yakalandı.
ABD
'de polisten kaçan bir şüpheli, helikopter ile takip edildi, K9 köpeği ile yakalandı.
Olay Amerika Birleşik Devletleri
'nin Florida
eyaletinde yer alan Manatee bölgesinde meydana geldi. Şüphe üzerine takip edilen bir sürücü, kontrol noktasında polisten kaçınca havadan takibe alındı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan sürücü, aracı terk ederek ormanlık alana girdi. Havadan takip ile bulunduğu nokta tespit edilen şüpheli için bölgeye K9 polis köpeği ile ekipler sevk edildi. Toprak alanda ilerlemekte zorluk çeken şüpheli, K9 tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Yaşanan anlar ise havadan polis kamerasınca kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelinin otobanda araç ile kaçışı
Aracı terk etmesi
Ormanlık alana kaçması
Polislerin takibi
K9 köpeğin takibi ve yakalaması
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:47 Kaynak: DHA
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