DHA DIŞ- Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı
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Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladıAvustralya,(DHA)- Avustralya'da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakaladı Avustralya
,(DHA
)- Avustralya'da uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheli, başka bir vatandaş tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
Olay, Queensland
eyaletine bağlı Surfers Paradise bölgesinde meydana geldi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alındığı sırada polisin elinden kurtularak kaçmaya başlayan şüpheliyi vatandaş yakaladı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin, şüpheliyi motosiklet ile kovaladığı, bölgede bulunan bir vatandaşın da kaçan şüphelinin önünü keserek polise yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Polis şüpheliyi bu sefer kelepçeleyerek gözaltına alırken, yardımda bulunan adama teşekkür etti.
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