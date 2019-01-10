Dha Dış - Polisten Kaçarken Hidrolik Bariyere Çarptı
2 saat önce
– Belçika'da polisten kaçan alkollü sürücü, yol üzerindeki hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı.
– Belçika
'da polisten kaçan alkollü sürücü, yol üzerindeki hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç havalanarak yan şekilde yere düştü.
Olay Belçika'nın Roeselare şehrinde meydana geldi. Polisin uygulama noktasında durdurulmak istenen 24 yaşındaki Polonyalı alkollü sürücü kaçmaya başladı. Son sürat ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmek isteyen alkollü sürücü, girdiği bir yolda hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı. Yerden havalanan otomobil yan şekilde yere düştü. Yaralanan sürücü polislerce gözaltına alınırken; yaşanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntü Dökümü
-Sürücünün hidrolik bariyere çarptığı an
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:09 Kaynak: DHA
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