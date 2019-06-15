Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
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DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı

6 dakika önce

Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladıABD, (DHA) - ABD'de meydana gelen olayda, silahlı saldırı ihbarı alan polisler olay yerine gitti.

DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
ABD, (DHA) - ABD'de meydana gelen olayda, silahlı saldırı ihbarı alan polisler olay yerine gitti. Polisin geldiğini gören şüpheli, kaçmak için köprünün korkuluklarına tırmanarak köprüden atladı. Şüphelinin ağır yaralandığı belirtildi.
Olay, ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Tulsa bölgesinde 30 Nisan'da meydana geldi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin silahlı saldırı ihbarı alması üzerine olay yerine gittiği; aracından çıkan polisin şüpheliye silahını doğrulttuğu görülüyor. Şüpheli ise polisten kaçmak için köprünün korkuluklarına tırmanıyor ve aşağıya atlıyor. Ardından, polis memuru koşarak köprünün alt tarafına geçiyor ve şüpheliyi yerde yaralı halde yatarken buluyor. Görüntülerde polis, şüpheliye bilincini açık tutması için sorular sorduğu görülüyor.
Polis, şüpheli Damico Taylor'un durumunun stabil olduğunu, ancak kafatasında ve vücudunun belirli bölümlerinde kırıklar olduğunu duyurdu. Ayrıca, şüphelinin köprüde bıraktığı aracının içerisinde bir tabanca bulunduğu belirtildi.
DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
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