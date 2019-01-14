Dha Dış - Polonya'da Belediye Başkanı Sahnede Bıçaklandı
19 dakika önce
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı.
Polonya
'nın Gdansk
kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Adamowicz'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı haksız yere hapsedildiğini söyleyerek Adamowicz bu yüzden ölecek diye bağırdı. Yaşanan saldırı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırganın sahneye gelişi
Bıçaklaması ve elinde bıçakla bağırması
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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