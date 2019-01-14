Dha Dış - Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
24 dakika önce
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı.
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybettiğini duyurdu
Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı haksız yere hapsedildiğini söyleyerek Adamowicz bu yüzden ölecek diye bağırdı. Yaşanan saldırı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
GÖRÜNTÜLER DGS'DE:
Saldırganın sahneye gelişi
Bıçaklaması ve elinde bıçakla bağırması
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: DHA
Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı