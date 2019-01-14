Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı.

Dha Dış - Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Yerel medya,  Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybettiğini duyurdu

Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı haksız yere hapsedildiğini söyleyerek Adamowicz bu yüzden ölecek diye bağırdı. Yaşanan saldırı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

GÖRÜNTÜLER DGS'DE:

Saldırganın sahneye gelişi

Bıçaklaması ve elinde bıçakla bağırması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Gdansk, Polonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu 70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:16:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]