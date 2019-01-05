Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Polonya'daki Korku Evinde 5 Genç Kız Yanarak Öldü

Dha Dış - Polonya'daki Korku Evinde 5 Genç Kız Yanarak Öldü

1 saat önce İlandır

Polonya'nın Koszalin şehrinde bulunan korku evinde 5 genç kız yanarak can verdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Dha Dış - Polonya'daki Korku Evinde 5 Genç Kız Yanarak Öldü, System.String[]
Polonya'nın Koszalin şehrinde bulunan korku evinde 5 genç kız yanarak can verdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için 'kaçış odası' adı verilen oyunda bir odaya kilitlenen ve kaçış yolunu bulmaya çalışan genç kızlar, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler arasında kaldı.

Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra cesetlere ulaştı. İtfaiye görevlisi Tomasz Kubiak, TVN'ye verdiği demeçte "General Leszek Suski (Polonyalı itfaiye şefi) yarından itibaren bütün kaçış odalarının, oyun merkezlerinin ve kulüplerin yangın tahliye planlarının kontrol edilip denetimden geçirilmesine karar verdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polonya, Güncel
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