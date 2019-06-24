DHA DIŞ- Pompeo, İran'a yeni yaptırımlar uygulanacak
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günüden itibaren, Tahran'ın yeni silah sistemleri geliştirdiği ve terörü desteklediği iddiasıyla, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Pazartesi günüden itibaren, Tahran
'ın yeni silah sistemleri geliştirdiği ve terörü desteklediği iddiasıyla, İran
'a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri
ziyaretleri öncesinde konuşan Pompeo, İran'ın ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'inin yaptırımlara maruz bırakıldığını ve esas amacın İran'ı bir görüşmeye ikna etmek olduğunu söyledi.
Pompeo, İran'ın 'bilgi kirliliği' yarattığını ve ABD ordusunu profesyonellik dışı gösterdiğini belirtti.
- Abd
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