Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Pompeo: Umman'daki saldırıdan İran sorumlu
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DHA DIŞ - Pompeo: Umman'daki saldırıdan İran sorumlu

4 saat önce

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

DHA DIŞ - Pompeo: Umman'daki saldırıdan İran sorumlu, System.String[]
– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde meydana gelen ve 2 yakıt tankerinin patlaması ile sonuçlanan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Yerel medya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Umman'da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran'ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir" dediğini duyurdu.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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