DHA DIŞ - Pompeo: Umman'daki saldırıdan İran sorumlu

Yerel medya, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Umman'da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran'ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir" dediğini duyurdu.

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