Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Poroşenko'dan Ortodoks Dünyasına Çağrı

Dha Dış - Poroşenko'dan Ortodoks Dünyasına Çağrı

2 saat önce

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da Fener Rum Patriği'nin Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, Patrik...

Dha Dış - Poroşenko'dan Ortodoks Dünyasına Çağrı, System.String[]
Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da Fener Rum Patriği'nin Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, Patrik Bartholomeos'un imzaladığı beratı törenle Kiev Sofya Kilisesi'ne getirdi. 

Ayinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bu berat sayesinde Ukrayna'nın Rusya'yla son bağını da koparmayı başardığını söyledi ve dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerini de, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni tanımaya çağırdı. 

Fener Rum Patrikhanesi'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'nin değil; kendisinin dini alanı olduğunu ilan etmesinin ardından Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkileri koparma kararı almıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un geçtiğimiz haftasonu Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne ilişkin beratı imzalamasının ardından da Moskova Patrikhanesi yetkilileri, bu belgenin 'bir kağıt parçası' olduğunu ifade ederek, hiçbir hükmünün olmadığını ve Fener'in bu tutumu nedeniyle, Hristiyanlık tarihindeki en büyük bölünmenin meydana geldiğini dile getirdiler. 

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kiev Sofya Kilisesi'ndeki tören

Detaylar - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

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