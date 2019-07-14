DHA DIŞ- Puşkov: ABD silah satmak için NATO'ya ihtiyaç duyuyor
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Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırımları konusunda, NATO'yu eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov
, ABD'nin Türkiye
'ye karşı yaptırımları konusunda, NATO'yu eleştirdi.
Puşkov, ABD'nin Rusya
'dan, S-400 hava savunma füzesi sistemi alımı için Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusundaki kararını eleştirdi. Puşkov, bu davranışın bir kez daha Washington
'un silah satışları için NATO'ya ihtiyacı olduğunu ve müttefiklere saygının olmadığını doğruladığını söyledi.
Puşkov resmi Twitter
hesabında yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Ankara
, S-400'ü değil de, ihtiyaç duymadığı 'Patriot' hava sistemlerini satın alsaydı hiçbir yaptırım olmayacaktı. ABD'nin silahlarını müttefiklere satması NATO'nun varlığının sebeplerinden biridir. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler" dedi.
- Rusya
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