Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Putin'den Yeni Yıl Mesajı 'Ancak Birlikte Çalışabilirsek Başarabiliriz'

Dha Dış - Putin'den Yeni Yıl Mesajı 'Ancak Birlikte Çalışabilirsek Başarabiliriz'

1 saat önce

Dha DIŞ - Putin'den yeni yıl mesajı 'Ancak birlikte çalışabilirsek başarabiliriz'(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Putin'den yeni yıl mesajı 'Ancak birlikte çalışabilirsek başarabiliriz'

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:15 Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Güncel
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