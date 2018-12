Dha Dış - Putin'in Başkanlık Uçağını Gezme Hayali Gerçek Oldu

Dha DIŞ - Putin 'in başkanlık uçağını gezme hayali gerçek oldu DHA ) ? Rusya 'da 15 yaşındaki bir çocuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in özel uçağı Ilyushin Il-96-300'ü gezme hayalini gerçekleştirdi.Rusya genelinde hasta çocukların hayallerini gerçekleştirme amacıyla hizmet veren 'Dream With Me' projesi kapsamında 15 yaşındaki Arslan Kaipkulov, özel olarak düzenlenen gezide Putin'in başkanlık uçağını gezdi ve Putin'in hediye ettiği kamera ile çeşitli görüntüler çekti.EN GİZLİ UÇAKTA BULUNMAK BENİM İÇİN ONUR'Bu, ülkenin en gizli uçağı ve bu uçakta bulunmak benim için bir onurdur' diyen Arslan, hayalinin gerçekleştiğini; uçakta en çok etkilendiği kısmın ise 'kokpit' olduğunu söyledi.Başkanlık uçağının yanında Arslan ayrıca, başkent Moskova 'da bulunan Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nı da gezdi. Havalimanı yöneticisi Dmitry Saprykin, gezisi sırasında Arslan'a eşlik ederken, 15 yaşındaki Arslan havalimanında görevli köpeklerin eğitim süreci, uçuş öncesi hazırlıklar ve sağlık kontrollerine de tanık oldu.Hayalinin Putin'in uçağını gezmek ve içeride çektiği görüntülerle bir video ve rapor hazırlamak olduğunu söyleyen Arslan, yakın bir zamanda gezisini anlatan 15 ila 20 dakika uzunluğunda bir video yayınlayacağını da ekledi.