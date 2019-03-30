Dha Dış - Putin, Kırgız Askerlere Türkçe Seslendi Selam Asker
54 dakika önce
Dha DIŞ - Putin, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam askerKırgızistan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.
Dha DIŞ - Putin
, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam asker Kırgızistan
(DHA
) - Rusya Devlet Başkanı Putin
'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.
Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Putin askerleri Selam asker sözleriyle selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:51 Kaynak: DHA
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