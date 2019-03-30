Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Putin, Kırgız Askerlere Türkçe Seslendi Selam Asker

Dha Dış - Putin, Kırgız Askerlere Türkçe Seslendi Selam Asker

54 dakika önce

Dha DIŞ - Putin, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam askerKırgızistan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.

Dha DIŞ - Putin, Kırgız askerlere Türkçe seslendi Selam asker

Kırgızistan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.

Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Putin askerleri Selam asker sözleriyle selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:51 Kaynak: DHA

Kırgızistan, DHA, Vladimir Putin, Güncel
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