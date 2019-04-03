Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Putin, Türk Şirketin İnşa Ettiği Otomobil Fabrikasını Açtı

Dha Dış - Putin, Türk Şirketin İnşa Ettiği Otomobil Fabrikasını Açtı

41 dakika önce

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edilen, Mercedes'in Rusya'da kurduğu ilk fabrikasının açılış törenine katıldı.

Dha Dış - Putin, Türk Şirketin İnşa Ettiği Otomobil Fabrikasını Açtı, System.String[]
– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edilen, Mercedes'in Rusya'da kurduğu ilk fabrikasının açılış törenine katıldı.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in Rusya'da gerçekleştirdiği 250 milyon Euro yatırımı geçen fabrikasını inşa eden Türk inşaat şirketi ESTA Construction'un 18 ay gibi bir sürede tamamlayarak üretim bandını çalışmaya hazır hale getirmesiyle birlikte, fabrikanın açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi.

Moskova'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Esipovo Endüstri Parkı'nda yer alan fabrikanın açılış törenine katılan Putin, parçaları Rusya'da birleştirilmiş Mercedes marka bir otomobilin üzerine imza attı.

Ayrıca fabrikanın açılış törenine Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Vali Andrey Vorobyov da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Putin'in gelişi

Fabrikayı gezmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:53 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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