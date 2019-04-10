Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Radarda Kaybolan Japon Savaş Jeti, Okyanusa Düşmüş

Dha Dış – Radarda Kaybolan Japon Savaş Jeti, Okyanusa Düşmüş

31 dakika önce

– Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün radarda kaybolan savaş jetinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Dha Dış – Radarda Kaybolan Japon Savaş Jeti, Okyanusa Düşmüş, System.String[]
Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, dün radarda kaybolan savaş jetinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Japonya'nın Misawa Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanan ve radarda kaybolan F-35A savaş jetinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü ortaya çıktı. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nden, "Arama ve kurtarma ekipleri düşen savaş jetinin yerini tespit etti. Enkazı ele geçirdik ancak pilot hala bulunamadı" açıklama yaptığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
Pasifik Okyanusu, Japon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Radarda Kaybolan Japon Savaş Jeti, Okyanusa Düşmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]