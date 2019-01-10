Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rapor: İsrail, Filistin'deki Kutsal Yerleri 101 Defa İhlal Etti

Dha Dış - Rapor: İsrail, Filistin'deki Kutsal Yerleri 101 Defa İhlal Etti

1 saat önce

Filistin Vakıflar Bakanlığı raporunda, Aralık 2018'de Filistin topraklarında bulunan kutsal bölgelerin İsrail tarafından 101 defa ihlale maruz kaldığı bildirdi.

Dha Dış - Rapor: İsrail, Filistin'deki Kutsal Yerleri 101 Defa İhlal Etti, System.String[]
Filistin Vakıflar Bakanlığı raporunda, Aralık 2018'de Filistin topraklarında bulunan kutsal bölgelerin İsrail tarafından 101 defa ihlale maruz kaldığı bildirdi.

Quads Press'in yayımladığı bakanlığın hazırladığı raporda, İsrailli grupların Filistin'deki El Aksa Cami'ne 30'dan fazla saldırı düzenlediği ve Hebron'daki İbrahimi Cami'nde ezan okunmasını 51 defa engelledikleri ifade edildi.

Bakanlığın yaptığ açıklamaya göre, İsrail güçlerinin diğer ihlaller arasında Kudüs'teki Silwan kutsal siteleri kazmak, saldırıda bulunmak, Kudüs'te provake edici yürüyüşler düzenlemek ve El Aksa güvenliğine karşı gözaltı ve sınır dışılar bulunuyor

Açıklamadaki ihlaller arasında birkaç İsrailli siyasetçinin El Aksa Camiindeki saldırılardan birinde hazır bulunduğu, İsrail güçlerinin camide Hanukah mumu yaktığı ve Ağlama Duvarı'nda bir kuzu kurban etmeleri yer alıyor.

Raporda, İsrailli askerlerin El Aksa Cami'ndeki görevlilere kutsal bölge çevresini temizlemelerini engellendikleri de aktarıldı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Aksa, İsrail, Filistin, Güncel
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