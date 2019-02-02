Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rauf Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Rauf Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Dha DIŞ - Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybettiSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Dha DIŞ - Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik şeklinde duyurdu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

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